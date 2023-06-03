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Премьер Люксембурга «отшил» Зеленского недвусмысленным жестом

Премьер Люксембурга «отшил» Зеленского недвусмысленным жестом

Global Look Press | Carofei/Pool/Spaziani Президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом глупой ситуации на полях саммита Европейского политического сообщества.

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