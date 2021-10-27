Премьер Израиля одобрил допуск в страну привитых "Спутником V" туристов с 15 ноября 2021

Инициативу министра туризма Израиля Йоэля Развозова о допуске в страну туристов, привитых российской вакциной "Спутник V", одобрили на совещании под руководством премьер-министра Нафтали Беннета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.