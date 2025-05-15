ФСБ задержала готовивших теракты в школах и вузах

В пяти городах арестованы шесть человек.фото: nac.gov.ruПравоохранители задержали шесть человек, причастных к подготовке атак на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также вооруженных акций в Ростове-на-Дону, Кемерово и Йошкар-Оле.
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