ФСБ задержала готовивших теракты в школах и вузах

В пяти городах арестованы шесть человек.фото: nac.gov.ruПравоохранители задержали шесть человек, причастных к подготовке атак на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также вооруженных акций в Ростове-на-Дону, Кемерово и Йошкар-Оле.