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Царьград

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"Т-банк" готов запустить криптосервис в октябре при принятии актов

"Т-банк" готов запустить криптосервис в октябре при принятии актов

Вице-президент "Т-банка" Дмитрий Панченко сообщил о готовности запустить криптовалютный сервис в октябре.

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