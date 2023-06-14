Праздник Вьюн Зеленый, 15 июня 2023 года богат на традиции и обряду по привлечению богатства AdministratorНародно-христианский праздник Вьюн зеленый отмечают 15 июня 2023 года, он имеет много названий, таких как Вьюнец, Духов день, Никифор Дубодер.