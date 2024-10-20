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Царьград

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Нижегородский проктолог назвал продукты для «запуска» кишечника

Нижегородский проктолог назвал продукты для «запуска» кишечника

Три привычных продукта «включают» неработающий кишечник. Об этом пишет Telegram-канал «Бокал прессека» со ссылкой на нижегородского врача-проктолога Антона Симонова.

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