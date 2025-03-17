Воры дважды наведались в магазин за вейпами

Банда воров напала на владельца лондонского магазина и украла вейпы, а через 48 часов вернулась. Первый инцидент произошёл в магазине на Чаринг-Кросс-роуд, Лестер-сквер, Великобритания, поздним вечером 3 марта.
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