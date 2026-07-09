«США не союзник, а противник» – Трамп сильно напугал европейцев

Президент США вновь напугал европейцев, пригрозив на саммите НАТО отнять у Дании Гренландию. Об этом старший редактор World Politics Review (WPR) Эллиот Уолдман заявил в эфире «Франсе 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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