Собянин: Территория университета «Росбиотех» на Соколе будет благоустроена

Все эти зоны будут озеленены для комфортного проведения времени Глава Москвы Сергей Собянин в личном блоге рассказал об еще одном интересном проекте благоустройстве, который планируется реализовать в городе.
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