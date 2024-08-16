В Хмелите проведут экологическое обследование

Процедура направлена на установление природоохранного статуса По решению Смоленского областного суда правительство региона занялось вопросом установления в музее-заповеднике «Хмелита» природоохранного статуса.
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