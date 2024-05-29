Не всякую минералку признают полезной

Состав, качество, пригодность и уникальность природных лечебных ресурсов, показания и противопоказания к их применению, эффективность воздействия на детей и взрослых, а также другие свойства теперь будут указывать в заверенных экспертами документах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии