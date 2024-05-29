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Парламентская газета

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  • Андрей Шишинов
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Не всякую минералку признают полезной

Не всякую минералку признают полезной

Состав, качество, пригодность и уникальность природных лечебных ресурсов, показания и противопоказания к их применению, эффективность воздействия на детей и взрослых, а также другие свойства теперь будут указывать в заверенных экспертами документах.

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