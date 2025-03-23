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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду – журналисту: «Некоторые вопросы неуважительны. Смотрите мне в глаза, не нужно смотреть в компьютер. Если надо, я повторю 10 раз»

Роналду – журналисту: «Некоторые вопросы неуважительны. Смотрите мне в глаза, не нужно смотреть в компьютер. Если надо, я повторю 10 раз»

На пресс-конференции у 40-летнего португальца спрашивали, нет ли у него желания побеждать и играть в красивый футбол, может ли он по-прежнему выкладываться все 90 минут, а также в целом критиковали команду и Мартинеса.

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