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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Протас об Овечкине: «Он больше радуется, когда забивает кто-то из партнеров. Это многое говорит о нем как о капитане и лидере. Успех команды принесет личные достижения»

Капитан «Вашингтона» находится на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (860 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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