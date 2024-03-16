Два человека погибли при обстреле Белгорода

ПВО сбила над областью восемь реактивных снарядов «Вампир».фото: t.me/vvgladkov--> Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» на подлёте к городу, сообщает 16 марта Минобороны РФ.