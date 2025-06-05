Андрей Ваджра: «Русский след» исчез? Скандальный доклад сената США внезапно пропал с сайта

Что стало причиной исчезновения скандального доклада сената США о вмешательстве России в выборы 2016 года? Как общество отреагировало на исчезновение документа, который использовался для обвинений России? Почему нет официальных заявлений о пропаже доклада? Помните скандальный доклад сената США, в котором Россию обвиняли во вмешательстве в выборы 2016 года? На основе этого документа пять лет раздували истерию о «злых русских хакерах» и «агентах Путина в штабе Трампа».