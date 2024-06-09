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Царьград

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В России разрабатывают импланты, способные полностью восстановить зрение

В России разрабатывают импланты, способные полностью восстановить зрение

Технология в первую очередь будет направлена на помощь тем, кто потерял зрение в течение жизни.Исследователи в России работают над созданием инновационных имплантатов, которые могут восстановить зрение у людей.

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