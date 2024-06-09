В России разрабатывают импланты, способные полностью восстановить зрение

Технология в первую очередь будет направлена на помощь тем, кто потерял зрение в течение жизни.Исследователи в России работают над созданием инновационных имплантатов, которые могут восстановить зрение у людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии