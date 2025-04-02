Терапевт рассказал о возможных заболеваниях при одышке

Одышка может быть связана с заболеванием сердца, легких или нервной системы. При этом, если ощущение нехватки воздуха возникло внезапно и сопровождается высокой температурой или болью в груди, следует немедленно обратиться в скорую помощь.
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