Москва произвела фурор: российская подлодка «Белгород» вызвала удивление в США

«Белгород», также известный под номером К-329, является одной из крупнейших подводных лодок, находящихся на вооружении любого флота, уступая только советским подводным лодкам класса «Тайфун», — рассказал автор американского издания.
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