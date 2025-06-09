Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Москва произвела фурор: российская подлодка «Белгород» вызвала удивление в США

Москва произвела фурор: российская подлодка «Белгород» вызвала удивление в США

«Белгород», также известный под номером К-329, является одной из крупнейших подводных лодок, находящихся на вооружении любого флота, уступая только советским подводным лодкам класса «Тайфун», — рассказал автор американского издания.

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