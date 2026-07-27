США применят против Ирана новые бомбы. Вот как будет развиваться атака

А что же Россия? Разве нельзя сбить эти "В-2"? Помочь надо Ирану, ведь США не церемонятся с Россией и помогают Украине всем, чем могут.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Ну Дурак и провокатор Трамп добился и теперь Иран имеет полное право иметь своими любыми средствами наносить по любым целям США и грош цена любым телодвижениям американской армии . Причём именно теми средствами чего боялись весь блок НАТО . А ведь теперь сша только доказали кем и чем является и сам блок и они . Теперь по ним может лупить любая страна планеты , дабы они доказали свою полную причастность к неоднократному опаснейшему радиоактивному заражению территорий . Такого можно теперь судить любому независимому суду , только его надо создать . И почему его ещё не создали не понятно .