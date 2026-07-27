Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 557 подписчиков

США применят против Ирана новые бомбы. Вот как будет развиваться атака

США применят против Ирана новые бомбы. Вот как будет развиваться атака

Власти в Тегеране, возможно, уже создают новую крепость для своей ядерной программы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Любовь Кузьмина
А что же Россия? Разве нельзя сбить эти &quot;В-2&quot;? Помочь надо Ирану, ведь США не церемонятся с Россией и помогают Украине всем, чем могут.
Ответить
1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну Дурак и провокатор Трамп добился и теперь Иран имеет полное право иметь своими любыми средствами наносить по любым целям США  и грош цена любым телодвижениям американской армии . Причём именно теми средствами чего боялись весь блок НАТО . А ведь теперь сша только доказали кем и чем является и сам блок и  они . Теперь по ним может лупить любая страна планеты , дабы они доказали свою полную причастность к неоднократному опаснейшему радиоактивному заражению  территорий . Такого можно теперь судить любому независимому  суду , только его надо создать . И почему его ещё не создали не понятно .
Ответить
1 м.