Достаём шарфики и шапки: в Крым пришли холода

Осень вступила в свои законные права, полуостров будет находиться во власти холодного фронтального раздела, который усилит своё влияние с середины недели, рассказала корреспонденту Крымского информационного агентства начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.