В Петербурге мужчину 3 дня держали в плену и отняли 12,3 млн рублей

В Петербурге задержаны двое мужчин, подозреваемых в том, что они три дня удерживали 33-летнего местного жителя в квартире на Большеохтинском проспекте, отобрали у него 1,5 млн рублей, телефон и заставили переоформить на себя две иномарки.
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