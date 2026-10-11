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Царьград

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В Петербурге мужчину 3 дня держали в плену и отняли 12,3 млн рублей

В Петербурге мужчину 3 дня держали в плену и отняли 12,3 млн рублей

В Петербурге задержаны двое мужчин, подозреваемых в том, что они три дня удерживали 33-летнего местного жителя в квартире на Большеохтинском проспекте, отобрали у него 1,5 млн рублей, телефон и заставили переоформить на себя две иномарки.

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