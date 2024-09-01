Песков: европейские страны зашлись в конфронтационном экстазе

ЕС и создавали для подобного момента,что бы "солидарно" всей бандой вороватт чужие деньги и земли!

Eduard

Люди-то дураки в Европе,их даже лишили национальных денег,теперь ими будут шантажировать,что заморрзят,или заберут евро! Вот вам валюта!Теперь в Европе даже и не хотятдно вынуждены плясатт прд дудочку США и Брюсселя изрбражая "солидарностт",которая похожа на мафиозный сговор!