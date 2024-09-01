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Песков: европейские страны зашлись в конфронтационном экстазе

Песков: европейские страны зашлись в конфронтационном экстазе

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Европейские страны, ведомые Соединенными Штатами, зашлись в конфронтационном экстазе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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Комментарии
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Eduard
Они только силу понимают)
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13 час.
Eduard
ЕС и создавали для подобного момента,что бы &quot;солидарно&quot; всей бандой вороватт чужие деньги и земли!
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13 час.
Eduard
Люди-то дураки в Европе,их даже лишили национальных денег,теперь ими будут шантажировать,что заморрзят,или заберут евро! Вот вам валюта!Теперь в Европе даже и не хотятдно вынуждены плясатт прд дудочку США и Брюсселя изрбражая &quot;солидарностт&quot;,которая похожа на мафиозный сговор!
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13 час.

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