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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин о тройке с братьями Протасами: «Такое уже было, но у нас не пошло. От меня мало что зависит, я еще не говорил с тренерами»

Капитан « Вашингтона » Александр Овечкин поделился мнением о возможности играть в одном звене с братьями Протасами: Алексеем и Ильей .

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