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Срыв зерновой сделки может стать катастрофой для нуждающихся в продовольствии – источник

Невыполнение всех пунктов зерновой сделки может обернуться срывом работы механизма, это будет катастрофой для нуждающихся в продовольствии стран, стороны работают над тем, чтобы этого не произошло, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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