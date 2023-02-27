Срыв зерновой сделки может стать катастрофой для нуждающихся в продовольствии – источник

Невыполнение всех пунктов зерновой сделки может обернуться срывом работы механизма, это будет катастрофой для нуждающихся в продовольствии стран, стороны работают над тем, чтобы этого не произошло, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.