У каждого владельца есть любимые истории о своём питомце: кто-то узнаёт в кошке собственные привычки, кто-то замечает знакомые выражения мордочки, а кому-то кажется, что они даже внешне немного похожи.
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