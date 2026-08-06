Пришлось шить специальные трусы: почему Сталина не стали хоронить в собственном нижнем белье

Иосиф Виссарионович Сталин — фигура, вокруг которой до сих пор не утихают споры. О нём написаны горы книг, сняты десятки фильмов, но в памяти народной он остался не только как «вождь народов», но и как человек с парадоксальной, почти аскетичной жизнью.