Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Пришлось шить специальные трусы: почему Сталина не стали хоронить в собственном нижнем белье

Иосиф Виссарионович Сталин — фигура, вокруг которой до сих пор не утихают споры. О нём написаны горы книг, сняты десятки фильмов, но в памяти народной он остался не только как «вождь народов», но и как человек с парадоксальной, почти аскетичной жизнью.

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