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Царьград

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  • Виктор Тимошевский
    Мы стараемся быть в международных рамках,потому и предупреждаем за 30 минут.Кто не спрятался,мы не виноваты.Бомбардировка "Ор...
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"Дорогая Россия, их скоро не будет": Американский "Геракл" рассказал о психах в Белом доме

"Дорогая Россия, их скоро не будет": Американский "Геракл" рассказал о психах в Белом доме

Американский актёр и режиссёр Кевин Сорбо, прославившийся после роли в сериале "Удивительные странствия Геракла" рассказал о психах в Белом доме.

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