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Белый дом может связать помощь для Израиля и Украины

Белый дом может связать помощь для Израиля и Украины

Некоторые законодатели выступают против выделения средств Киеву.фото: pixabay.com/David Mark --> Белый дом рассматривает возможность увязать предоставление помощи Украине и Израилю, чтобы конгресс одобрил сразу обе инициативы.

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