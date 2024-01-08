Дзюба обратился к легенде "Спартака" Тихонову: перестаньте говорить неправду

Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба в шоу "Ну, так нельзя" на YouTube-канале прокомментировал слова легенды "Спартака" Андрея Тихонова, который выбрал чемпионство с красно-белыми победе в чемпионате мира.
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