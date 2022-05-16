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«Ред Булл» потратил лишь 18 процентов бюджета, выделенного на обновления (RacingNews365)

«Ред Булл» работает над ответом «Феррари», которая готовит обновления к Гран-при Испании. К этапу в Имоле «Ред Булл» облегчил болид на четыре килограмма за счет модифицированного днища.

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