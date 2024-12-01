Якубович не согласился расстаться с самым дорогим даже за 10 млн рублей

Телеведущий Леонид Якубович получил необычное предложение во время одного из новогодних корпоративных мероприятий – ему предложили сбрить свои знаменитые усы прямо перед камерами за вознаграждение в размере 10 миллионов рублей.
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