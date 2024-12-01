ДНИ
ДНИШОУ-БИЗНЕСПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯНОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДНИ

89 330 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИгорьОвчаренко
    Лошадей ставят в конюшню......Британцы гадают, ...
  • Вовладар Даров
    Не покинула, а уехала отдыхать! Большая разница, только похоже автору статьи эту разницу не понять!Лариса Гузеева по...
  • Александр Котов
    Басков с ВАЖНЫМ заявлением? Уже смешно.Вслед за Леонтьев...

Якубович не согласился расстаться с самым дорогим даже за 10 млн рублей

Якубович не согласился расстаться с самым дорогим даже за 10 млн рублей

Телеведущий Леонид Якубович получил необычное предложение во время одного из новогодних корпоративных мероприятий – ему предложили сбрить свои знаменитые усы прямо перед камерами за вознаграждение в размере 10 миллионов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх