В Детройте неизвестный убил женщину-раввина

Полиция Детройта (Мичиган, США) нашла убитой 40-летнюю женщину-раввина, возглавлявшую еврейскую общину города, Саманту Уолл, сообщила 21 октября генпрокурор штата Дана Нессель в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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