Орбан готовит ловушку провоенным политикам Европы

Миротворческие усилия Орбана начали приносить первые результаты @ Marton Monus/dpa/Global Look Press Tекст: Олег Исайченко Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил воспользоваться саммитом НАТО в США для воплощения своего плана по разрешению конфликта на Украине.
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