Матвиенко поздравила таможенников с профессиональным праздником

Федеральная таможенная служба выполняет важную миссию по обеспечению экономической безопасности и защите национальных интересов, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты регионов 25 октября, поздравив всех таможенников России с их профессиональным праздником.