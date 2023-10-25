Матвиенко поздравила таможенников с профессиональным праздником

Федеральная таможенная служба выполняет важную миссию по обеспечению экономической безопасности и защите национальных интересов, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты регионов 25 октября, поздравив всех таможенников России с их профессиональным праздником.
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