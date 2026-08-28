Умер Ратко Младич

В Голландии в тюрьме умер один из лидеров боснийских сербов Ратко Младич.В свое время был выдан на судилище в Гаагу, где был приговорен к пожизненному заключению за фейковый геноцид в Сребренице.
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