🥳 В Крыму появится новый праздник: День Государственного Совета Республики Крым - Парламента Республики Крым Отмечать праздничную дату будут 19 сентября.
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🥳 В Крыму появится новый праздник: День Государственного Совета Республики Крым - Парламента Республики Крым Отмечать праздничную дату будут 19 сентября.