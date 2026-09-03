📌⚡️Компания General Dynamics Land Systems (GDLS) передала армии США первый опытный образец перспективной боевой машины пехоты XM30 Wolf для проведения всесторонних испытаний на полигоне Абердин.
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