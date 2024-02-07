В Красноярске полицейские задержали подозреваемых в сбыте 400 г героина

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Красноярское» в Свердловском районе краевого центра задержали двух мужчин, 1993 и 1998 г.
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