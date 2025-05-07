СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 376 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    Это так,если рассматривать всё в общих чертах,но стоит только чуточку присмотреться вокруг,то ведь не пиндосы же выда...«Бей фашистскую г...
  • Sergey Ivanov
    Путин ОБЯЗАН назвать преемника? Господа патриоты! А что, конституция уже отменена? Что, никто не знает, что верховной..."Папа, пусть слон...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Всему своё время. Зачем сейчас подставлять того, кто может стать приемником? А то, что кандидатуры есть и не факт , ч..."Папа, пусть слон...

Угрюмое молчание добрых русских людей

Граждане, я, кажется,  поняла, что   такое "охранота" (раньше  мне  казалось, что  это нечто непонятное) и   охранка (это мы)!!! Постараюсь  объяснить вам, каков был  ход  моих  умных мыслей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх