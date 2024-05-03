Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ Лютов
    Как гласит народная мудрость: "Есть сто способов выгнать медведя из берлоги, НО НИ ОДНОГО, чтобы загнать его обратно!"В ФРГ ужаснулись ...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Молодцы хуситы, воины ! Так и надо с пиндосами , мелкобритами и их шавками.Хуситы распростра...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Толи еще будет...ой-ой-ой... Мы по-тихоньку показываем то, что есть, но в рукаве еще оооочень много чего интересного ...В ФРГ ужаснулись ...

Западная техника не оправдала надежд ни НАТО, ни Киева

Западная техника не оправдала надежд ни НАТО, ни Киева

Как известно, перед Днём победы на Поклонной горе организована выставка поверженной вражеской техники под открытым небом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Тимошевский
Для полноты ощущений еще бы пару десятков военнопленных наемников бы там разместить прямо на площади в клетке.
Ответить
16 час.
C
Caltar
&quot; Да, союзнички обещают, да, немало, да, скоро. Но ведь дорога ложка к обеду!&quot;,но ведь к этой технике ещё надо и тех кто управлять ей будет! А укропов вряд ли найдётся достаточно спецов для этого,значит рядом будут забугорные стоять,особенно около той,что новей и стоит на вооружении Запада,так что пусть шлют!Будет чем поля в Залежалой удобрить.
Ответить
15 час.
владимир рябченко
Воюет не техника, а люди... А вот тут мотивация нужна
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх