Западная техника не оправдала надежд ни НАТО, ни Киева

C

Caltar

" Да, союзнички обещают, да, немало, да, скоро. Но ведь дорога ложка к обеду!",но ведь к этой технике ещё надо и тех кто управлять ей будет! А укропов вряд ли найдётся достаточно спецов для этого,значит рядом будут забугорные стоять,особенно около той,что новей и стоит на вооружении Запада,так что пусть шлют!Будет чем поля в Залежалой удобрить.