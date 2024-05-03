Как известно, перед Днём победы на Поклонной горе организована выставка поверженной вражеской техники под открытым небом.
Западная техника не оправдала надежд ни НАТО, ни Киева
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Для полноты ощущений еще бы пару десятков военнопленных наемников бы там разместить прямо на площади в клетке.
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16 час.
C
Caltar
" Да, союзнички обещают, да, немало, да, скоро. Но ведь дорога ложка к обеду!",но ведь к этой технике ещё надо и тех кто управлять ей будет! А укропов вряд ли найдётся достаточно спецов для этого,значит рядом будут забугорные стоять,особенно около той,что новей и стоит на вооружении Запада,так что пусть шлют!Будет чем поля в Залежалой удобрить.
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15 час.
владимир рябченко
Воюет не техника, а люди... А вот тут мотивация нужна
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11 час.
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