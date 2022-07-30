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Спонсор Логинова о новогодней гонке в Рязани: «Идею высказал Александр. В следующую пятницу проводим трехстороннее совещание по организации соревнований»

Управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников рассказал, что идея провести новогоднюю гонку Кубка Содружества в Рязани принадлежит Александру Логинову.

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