Глава Минтранса рассказал о «деградации» федеральных дорог

Он также рассказал о двух новых нацпроектах в этой отрасли. Глава Минтранса Роман Старовойт, выступая во вторник в Госдуме, представлял два новых нацпроекта в области транспорта, которые разрабатываются в рамках указов главы государства и стартуют в 2025 году.