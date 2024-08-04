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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер: «Поставил бы на командный титул «Макларена» – Ферстаппен сражается почти в одиночку»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер полагает, что «Макларен» заберет Кубок конструкторов в 2024 году.

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