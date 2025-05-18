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Шрагер GB выигрывает дорожную гонку в Seal Seal Forly Cup Double

Источник изображения, Getty Images Elizabeth Hudsonbbc Sport Journalist Британский паралимпийский призер Дафны Шрагер завершил двойной, когда она вернулась к международным действиям на паралимпийском чемпионате мира в Италии.

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