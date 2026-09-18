❗️ Группа людей избила мужчину в Гаспре: полиция проводит проверку В социальных сетях появилась публикация, в которой мужчина заявил, что его избили несколько человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым