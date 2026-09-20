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Татар-информ

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Три «золотые пары» Татарстана вновь сказали друг другу «да» в эфире телемарафона

Три «золотые пары» Татарстана вновь сказали друг другу «да» в эфире телемарафона

Скриншот трансляции В студии телемарафона «Всей семьей на выборы!» провели торжественную церемонию для трех супружеских пар, отмечающих 50-летие совместной жизни.

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