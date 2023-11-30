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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Халидж», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Насром» Роналду в пятницу

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Халидж», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Насром» Роналду в пятницу

В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома сыграет дома с «Аль-Насром» Криштиану Роналду. В субботу «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда встретится в гостях с «Аль-Охдудом».

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