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Российский инвестор купит активы Globaltrans за 766,8 млн долларов

Российский инвестор купит активы Globaltrans за 766,8 млн долларов

Российский стратегический инвестор намерен приобрести активы Globaltrans за 766,8 млн долларов. Сделка будет обсуждаться на собрании акционеров 3 апреля.

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