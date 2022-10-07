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Мирошник: По обстановке в районе Кременная и Сватово поступает много дезинформации

Мирошник: По обстановке в районе Кременная и Сватово поступает много дезинформации

Ситуация в районе прорыва украинских военных на западе Луганской республики остается напряженной. Информация об оперативной обстановке на этом участке поступает противоречивая, в основном частного характера.

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