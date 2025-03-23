Экономист Олег Кузьмин объяснил причины укрепления рубля

В последнее время американская валюта стремительно дешевеет Как рассказал РИА Новости главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин, заметное укрепление рубля в последнее время происходит не случайно.
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